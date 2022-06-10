自行車族群5月營收出爐，包括巨大（9921）、美利達（9914）、利奇（1517）、日馳（1526）、明係（6804）、愛地雅（8933），年增率從一成至七成不等，業績表現普遍亮眼！尤其是自行車雙雄的巨大集團，擺脫大陸昆山廠停工近一個月的陰霾、外銷訂單如期出貨，挹注5月營收年增逾10％、而美利達因遞延的產品出貨順暢，年增率逾30％，表現尤其亮眼。

巨大集團表示，隨著位於大陸昆山的四座工廠回復正常生產，透過補班與加班方式追趕落後的產能，以及捷安特中國內銷表現亮麗，集團5月合併營收79.81億元，月增36.53％、年增10.97％，創同期歷史新高；集團前五月累計合併營收361.33億元，年增4.1％。

美利達集團5月合併營收30.84億元，年增率達31％；集團前五月累計營收139.48億元，年增率達9.09％。美利達表示，台灣廠前五月累計營收25.1億元，年增率達43.6％，以及大陸內需市場累計銷售台數，年增高達51.4％、銷售額年增也達34.8％，挹注集團前五月合併營收年增近一成。

此外，訂單滿手的自行車代工雙雄的明係集團，5月合併營收2.44億元，年增率高達約75％，前五月累計合併營收11.70億元，年增率達54.37％；愛地雅5月合併營收4.07億元，年增率達14.71％，前五月累計營收19.5億元，年增率23.07％。

在自行車零組件部份，日馳5月合併營收2.07億元，年增率28.53％，前五月累計合併營收9.13億元，年增率38.6％；至於利奇，5月合併營收4.73億元，年增率16％，前五月累計合併營收20.24億元，年增率12.24％。

自行車族群5月營收唯一衰退的就是桂盟（5306）集團，因為受到大陸廠停工近一個月影響，目前還在積極追趕產能，造成5月合併營收6.51億元，年減近2％，幸好，集團前五月累計合併營收31.20億元，仍呈現年增1.3％，6月營收可望轉為正成長。