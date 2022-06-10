1名女網友稱因老公早洩，她一直與炮友互相解決性需求，某次她與對方發生關係後，見炮友拿掉保險套，竟再次挑逗對方並「無套」發生關係，導致她日後意外懷孕，她擔心孩子是對方的，考慮偷偷去墮胎，並發文喊說「我很愛我老公不想失去他和這段婚姻，我到底該怎麼做」，讓其他網友看傻眼，

該女網友在「匿名公社」發文表示，因為她的丈夫有早洩問題，她一直以來都是與炮友解決生理需求，沒想到近日她發現懷孕了，透露先前某次她與炮友發生關係後，她拿下套子挑逗對方，對方因此無套再次發生關係，她因此懷疑腹中孩子是對方的種，直言「我跟老公結婚5年，如果能懷孕早就懷孕了」。

女網友稱因老公早洩，一直與炮友互相解決需求，某次她與對方「無套」發生關係後意外懷孕，擔心孩子是對方的，考慮偷偷去墮胎。（翻攝自「匿名公社」）

該女網友說她近日才從香港回來正在隔離中，內心實在很猶豫該不該告知丈夫懷孕一事，因為擔心孩子不是丈夫的種，考慮偷偷墮胎，發文說「我很愛我老公不想失去他和這段婚姻，我到底該怎麼做」。

其他網友則留言「玩出人命了上來討抱抱嗎？覺得妳老公可憐被綠了呀」、「怎麼要玩哪麼大，要玩無套妳自己也做好防護措施，例如避孕器、避孕藥」、「沒有男人戴的住綠帽子」、「看不出來妳哪裡愛老公？應該是他有錢吧？」、「跟別人約外面打砲就已經不可原諒了，結果妳還因為這樣懷有他孩子，叫妳老公情何以堪」、「自作自受！妳背叛了妳當初承諾一輩子的男人！妳活該承擔罪孽」。