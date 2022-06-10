高雄市議員李雅靜今踢爆，衛生局的快篩採購案出現「標案黑數」，標案才剛簽准1天，隔天就確定決標，而引起爭議的得標廠商「大鑫資訊股份有限公司」，還是市府剛公布「問題快篩」的代理商。對此大鑫公司僅針對問題快篩一事做出回應，強調會召回更換，至於得標一事則不做回應。

李雅靜今質疑，大鑫公司能在短短1天時間就得標，所代理的FLOWFLEX富樂牌快篩試劑事後又被抓出有問題，種種巧合不免讓人有所遐想。

記者實地走訪位於新北市新店區的大鑫公司，該處僅是普通的辦公樓層，有在販賣碳粉匣等印表機耗材，員工面對相關問題皆不予回應，僅強調後續公司會再統一回應，並表示一整天下來接到不少詢問電話，十分困擾。

大鑫公司表示，因為在機場下貨時碰上大雨，導致該批快篩試劑有受潮狀況，因此公司要盡到廠商的義務，會將出問題的快篩試劑全數召回，進行更換，約略20至30萬支快篩試劑。

至於短短1天就得標的問題，大鑫公司稱和快篩試劑受潮的問題不相關，故不做回覆。