《盧秀芳辣晚報》

本土疫情持續延燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中5日表示，全台疫情高峰估計落在6月10日，之後應該有反轉機會。資深媒體人黃揚明直言，看看這兩天死亡人數都是200人，陳時中畢竟是牙醫，術業有專攻。 台北市議員徐巧芯則透露，陳時中還被網友翻出來抱怨，看牙的時候一直在哀聲嘆氣。

黃揚明10日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，陳時中6月5日被問到，有醫師說，可能單日死亡人數會到200人；他卻說，不認為會這麼多。但看看這兩天死亡人數都是200人，陳時中畢竟是牙醫，術業有專攻， 指揮中心不能拿政治防疫來當你的專長領域。

主持人盧秀芳對此表示，她有很多牙醫朋友說，這一兩年來，真的非常受傷。牙醫在過去的台灣地位也很高，聯考分數和醫學院差不多，但是因為陳時中，到處被你們這樣講，就是因為他是牙醫，有很多牙醫朋友說，如果去擔任陳時中這樣的位置，不會做得那麼差，這是陳時中個人的問題，跟他們牙醫沒有關係。徐巧芯則透露，陳時中還被網友翻出來抱怨，看牙的時候一直在哀聲嘆氣。