暌違2年終於回歸的日本人氣冰上秀「Fantasy on Ice 2022」，19日神戶場在Kobe World Memorial Hall舉行，台灣也將進行零秒差直播，透過北中南限定威秀影城獨家呈獻。日本滑冰王子羽生結弦將在活動中華麗登場，領軍世界頂尖奧運花滑選手們，帶來一場結合高空特技、冰上雜技、現場演唱的震撼演出。

「Fantasy on Ice」是一場匯集奧運會及世錦賽的頂尖滑冰選手，加上高空特技、體操雜技、實力派歌手、樂手演奏，各領域高手雲集、齊聚一堂，為您獻上既華麗又富娛樂性的滑冰星光盛宴。透過歌聲及震撼音樂，搭配滑冰選手優雅絕美的動作，將帶觀眾暫時逃離現實，沉浸於不可思議的夢幻國度。

台灣羽生粉可以一起透過威秀影城大銀幕和日本現場同步，近距離細細品味他再度結合力與美的高難度動作，和總是全心全意帶來完美演出的那份堅毅與熱情，以及結合眾多冰上頂尖團隊所打造出這場沁涼、星光熠熠的夏日嘉年華會。