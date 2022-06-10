會考成績出爐，屏東南榮國中聶舒頤（左）、陳怡卉（右），以5A＋＋、作文滿級分高中狀元。（謝佳潾攝）

會考成績出爐，屏東南榮國中聶舒頤、陳怡卉，以5A＋＋、作文滿級分高中狀元，2人都在九年級設下雄中、雄女的目標，但卻沒有補習，聶還提早每晚8點多就寢，他們不走高壓模式，而是以輕鬆、了解自我的方式，完成夢想。

聶舒頤指出，七八年級時，他沒有放很多心力在課業上，直到升上九年級，才意識到該為自己的未來做選擇並負責，經思考一番後，他決定以雄中為目標，開始發憤圖強，不過卻不是開啟苦讀模式，相反地，平常9點多就睡的他，把就寢時間提早至8點多。

「精神要好，才能讀好書！」。聶舒頤說，他認為不熬夜、養足精神是讀好書的祕訣，與其把讀書時間拉長、可能造成疲乏感，不如在該讀書的時候聚精會神讀，成效才會好，放學回家後，他雖然只讀1、2個小時，但他早已在課堂上吸收到最精華的知識。

聶舒頤分享，老師上課時，他不僅聽還會思考，如老師講解數學題時，他會一邊聽一邊想著另種解題方法，讓腦袋不斷轉動思考而不是死記東西。此外，他還特地停掉上了2年的英文補習班，靠自讀考上狀元，他說，自己的問題自己最清楚，把時間留給自己運用是最好的讀書方式。

對此，陳怡卉也有同感，她也一樣停掉英文補習班，全隨自己的心意自在讀書。陳怡卉說，她也是在九年級時設下要進雄女的目標，所以特別把所有書籍全都翻看一次，並找出自己不擅長的地方記在小本子上，再針對本子上的問題精益求精，可以省下很多時間。

至於英文部分，陳怡卉會看些英文相關影片，藉此認識更多單字及練習聽力，她說，看影片會讓自己心情放鬆，學習起來效果更好，她沒有既定的讀書行程，今天覺得可以就多讀一點，若累了就少唸一點，相信不給自己太大壓力但又自律，才能把事情做好。