大陸央視新聞報導，為應對猴痘對香港構成的潛在風險，香港特區政府10日在憲報刊登《2022年預防及控制疾病條例（修訂附表1）公告》及《2022年預防及控制疾病（修訂）（第2號）規例》，將猴痘定為法定須呈報傳染病，以加強香港監測和應對此疾病的能力。按照規定，醫師如有理由懷疑有病人感染猴痘，須向衛生署呈報個案。

同時，衛生署衛生防護中心還公佈猴痘準備及應變計畫（應變計畫），闡述一旦猴痘對香港公共衛生造成重大影響時的應變安排和跟進行動。

衛生防護中心發言人表示，應變計畫畫分應變級別和各應變級別相應的指揮架構，並制定應變系統架構，讓不同政府部門和機構得以協調，按制定的機制採取行動。

應變計畫畫分「戒備」「嚴重」和「緊急」三個應變級別，並根據風險評估和猴痘對本地社區造成的健康影響而啟動。

發言人呼籲市民如出現猴痘症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍及皮疹，應盡快就醫。