樂華夜市牌樓用中文、美、日、韓語歡迎遊客。（李奇叡攝）

新北市永和區的重要地標「樂華夜市牌樓」重新打造，今（10）日進行點燈儀式。（新北市市場處提供／李奇叡新北傳真）

新北市永和區的重要地標「樂華夜市牌樓」重新打造。（新北市市場處提供／李奇叡新北傳真）

新北市永和區的重要地標「樂華夜市牌樓」重新打造，活潑地放上各式小吃的圖畫，以及用中文、美、日、韓語歡迎遊客，今（10）日進行點燈儀式，經發局長何怡明、區長陳怡君以及新北副議長陳鴻源皆到場參與。何怡明強調，樂華夜市絕對是展望國際的夜市，期許在牌樓更新後，夜市風華延續再現。

樂華夜市牌樓的美化工程由永和區公所委託市場處進行，經發局長何怡明表示，這次門面以活潑的攤臺圖案來做設計，並保留兩側多語言歡迎詞，傳達樂華夜市擁有許多特色店家。

永和樂華夜市自治會長許承煬也說，牌樓已使用超過10年，感謝地方不分藍綠協助建設，市議員陳鴻源、連斐璠和羅文崇一聽到要改造，就動用一百萬元的地方建設建議款項，出資協助更新。

許承煬強調，樂華夜市有60幾年的歷史，是新北重要的觀光夜市之一，109年因良好的應變能力獲經濟部頒發「防疫典範市集」，更有42攤獲得2至5星「樂活名攤」殊榮樂華夜市，歡迎雙北民眾一同來逛。

市場處補充，市府除不斷針對市場、夜市及列管攤集進行宣導及稽查，要求飲食熟食攤加裝遮罩，鼓勵提供預約外帶或外送服務等，更持續進行市場改建改造工作，今年預計完成3座公有市場改造及1座公有市場新闢工程。