國內疫情自4月升溫，不少民眾爭相投保防疫險，避免確診後生計出問題，不過一名男網友抱怨，他上個月確診，今天剛領保險理賠金，家人卻要求他把錢交出來當買房基金，讓他相當傻眼，貼文一出也掀起網友討論。

原PO今（10日）在PTT的Womentalk板發文表示，上個月他確診了，但因為是先隔離後確診，因此可以領到10萬元理賠金，然而今天領到錢後，某位家人卻要他交出這一筆錢，說是以後買房要用的，還要求他把錢放進指定帳戶中，讓他相當傻眼。

原PO訴苦，「這位家人也是吃人夠夠」，透露對方之前去台中跟台北實習時，媽媽竟要求他拿10萬元給對方花用，不僅如此，就連對方買摩托車的錢都是跟他借的，「那為什麼我要聽他的，拿10萬理賠金出來放到他的夢想戶頭啊？」

貼文一出，不少網友氣憤直呼，「不要拿給他」、「說你花掉了」、「買誰的房？不是你的房為什麼要理他」，另有人直言，「10萬是能買什麼房」、「10萬是買塔位吧？」

不過多數網友都建議，「吃人夠夠也要你給他吃，停止被勒索只有你自己能做到」、「華人社會很喜歡拿抽象的家庭概念拘束家庭成員，為了破除這遺毒，試著拒絕好嗎」、「平時被予取予求慣了才會這樣，只要拒絕一次後面就沒事了」。