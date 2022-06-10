日本首相岸田文雄10日晚間在「香格里拉對話」上發表主題演說。他稱俄烏戰爭並非事不干己的隔岸之火，還劍指中國，批評在東海和南海憑藉實力片面改變現狀，並指出台海和平穩定的重要性。岸田說，日本「將更加積極地應對亞洲面臨的挑戰與危機」，同時明言將從根本上強化防衛力，最晚明年春季制定出旨在維持印太海洋秩序的新計畫。

岸田強調，在強化日美同盟嚇阻力和應對力的同時，還將與共享普世價值觀的「志同道合國家」多方位推進安全合作。作為日本做貢獻的方式，他提出「岸田和平願景」。為了維持海洋秩序，還示意今後3年將由20個以上國家推進海上保安能力相關的技術合作。

據共同社報導，岸田指出台灣海峽和平與穩定的重要性。他表示，基於規則的國際秩序得以繼續，「還是回到強國在軍事和經濟上脅迫弱國的弱肉強食世界，我們面臨著選擇」，強調法治與和平解決紛爭的必要性。

岸田稱，有必要「防備不遵守規則、使用武力和威脅，對他國和平與安全的踐踏者」。他還介紹，日本5年內將從根本上強化防衛力，確保防衛費「一定程度增額」。針對外來飛彈威脅，岸田表示將探討包括「反擊能力」在內的一切選項。他還透露，13日起，日本護衛艦「出雲號」將與東南亞等相關國家實施聯合訓練。

此外，他承諾將為「無核武世界」付出汗水。針對中國被指可能以不透明方式增強核戰力，岸田要求核戰力的訊息公開，並表示將促進美中兩國的核裁軍對話。

11日，岸田將與新加坡總理李顯龍舉行會談，討論針對締結《防衛裝備品和技術轉移協定》啟動談判。目前，日本政府依據「防衛裝備轉移三原則」，與美國和澳洲等12個國家之間簽有《防衛裝備品和技術轉移協定》。日本正考量擴大這個協定的對象國，以拓展安全合作範圍。