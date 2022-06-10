永虹先進材料（6618）10日召開股東常會，通過2021年度虧損撥補案，並改選七席董事（含三席獨董），董事長吳家幸連任，捷晟投資公司代表人吳垣，擔任副董事長。永虹表示，公司斥資1億多元，興建草屯廠，預定今年底完工，將生產高性能熱塑複合材料-碳纖維產品，用於航太等領域。

永虹新任董事名單，包括永虹董事長吳家幸、捷晟投資公司代表人吳垣、信越投資公司代表人彭建豪，及三得新材料公司董事長姚新基；另新任三席獨董，包括張漢卿、柯俊榮及黃純真。另漢翔（2634）及新加坡政府投資公司（GIC），都是永虹的大股東之一。

永虹憑藉著連續式微波超高溫石墨化爐的獨家技術，在全世界擁有86件以上的多國專利認證，在碳纖維製造業及碳纖維複材回收業開創一個創新的商業模式，協助客戶開發「中高階碳纖維Turnkey Solution建置方案」銷售，採用專利技術的石墨化設備及製程，其生產的中高模數碳纖維，具有高剛性、高產量、低成本及規格獨特等特性，可用於能源、汽車及航太等產業，以滿足不同客戶使用需求。

永虹以專利微波技術為核心關鍵技術，發展效率高、速度快的碳纖維複材回收設備，可依環保法規回收熱固碳纖維，並協助客戶重新再製成高剛性的碳纖維產品。

永虹主攻熱塑碳纖維複材，除在密度低、比強度、比鋼度、耐腐蝕及可設計性等方面，與熱固性碳纖維複合材料，具有同等性能，更具有預浸料較長存儲期、生產效率高、廢料可再生利用等特殊優勢，適合現代化工業大量生產的要求。尤其，熱塑碳纖維複合材料，將是未來新一波的先進材料，可望成為新一波材料的主流。