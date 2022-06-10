被譽為「最美港姐」的47歲港星郭羡妮，睽違7年再接拍港劇《冥冥之中》，不過從播出前的宣傳海報到播出後，網友都認為她表情非常不自然，指她崩壞變「塑膠臉」、「紙紮人」，容貌一直成為外界討論焦點，對此，她也高EQ發文回應了。

郭羡妮時隔7年再拍劇集，原本是賣點之一，卻因為她的容貌，意外引起熱議，不少人認為她樣子變得不太一樣，表示應是肉毒打太多，才讓她表情相當不自然，第一眼看到以為是「塑膠臉」、「紙紮人」。

郭羡妮在新劇《冥冥之中》被指臉變了。(圖／翻攝東網、ViuTV臉書)

除了她之外，也有很多人認為劇組打光不自然，搞到所有演員都像被P圖，女演員的妝容慘不忍睹，雖然也有人替郭羡妮說話，認為她已經是保養很好了，但對於她的容貌，網路上討論度還是相當高。

對此，她也在社群發文「感謝各方好友支持，不想在我的IG留下一丁點不好看的cap圖(截圖)。我選擇不看不聽不聞，放下亦放生自己的心靈，完！」高EQ回應批評聲浪。

而其實她在之前在端午節時，曾曝光一張近距離自拍照，素顏的她皮膚緊緻、氣色紅潤，根本看不出歲月痕跡，讓人驚艷不已。中英混血的郭羡妮，是繼李嘉欣之後，同時拿下香港小姐與國際華裔小姐雙冠軍，讓她出道後就受到力捧，是演藝圈公認的大美女，曾是無線台當家花旦。