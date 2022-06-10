37歲女星小禎（胡盈禎）承襲父親胡瓜進入演藝圈，以往最受到注意的話題，都是圍繞在她和整形外科醫師李進良的感情上，在2020年正式結束婚姻關係後，因為運動和控制飲食成功瘦身後，好身材經常引起熱議；小禎今（10日）在臉書透露自己染疫，在好好休養後整個人狀態更好，還大方曬出穿著清涼的運動照，不忘祝其他確診者早日康復。

小禎今日晚間在臉書發文，自己染疫多天都在家裡好好休養，身體變得很疲倦一直睡覺，也變得沒有胃口，但慶幸地表示，「眠補完了皮膚都變好了也瘦了」；在身體沒有像剛確診時那麼不適，就提起精神繼續做運動，深怕長期運動下的肌肉「不見」。

在昨（9日）晚上小禎就有上傳一張穿著運動上衣的自拍美照，強調要「動起來…留（流）個汗…繼續睡」，今日同樣PO出正要線上上課跟著做運動的照片，不僅看到小禎成功瘦身後的曼妙身材，四肢肌肉線條也很明顯，看得出她認真維持良好的運動習慣。

小禎也在文末貼心地說，「願確診者都平安早日康復」；許多粉絲看到原來小禎確診了，也紛紛留言關心她的身體近況，並祝福她能早日康復，「加油！快快康復」、「感謝主，讓您盡快恢復元氣」；有其他確診者表示，「喉嚨還好吧！有沒有被刀割，我被割了3天」，小禎也在底下回應，「前3天超痛」。