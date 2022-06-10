美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與大陸國務委員兼國防部長魏鳳和今天在新加坡會晤。根據大陸國防部新聞稿，魏鳳和強調，台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎；美方日前再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益。

對此，我外交部發言人歐江安表示，針對中國政府對我國主權及美國對我軍售的荒誕說法，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。我國政府會持續加強堅實國防，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

歐江安指出，依據美方事後發布的新聞稿，奧斯汀部長重申美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」，強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲中方勿對台灣採取進一步的破壞行徑。外交部感謝拜登政府再次以具體行動支持台海和平穩定。