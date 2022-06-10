現代人一機在手便能擁有全世界，不過低頭族時代卻也衍伸出許多文明病，肩頸痠痛、脊椎側彎，最直接的影響莫過於我們的雙眼。美國專門研究老化和年齡有關疾病的團隊發現，靈魂之窗長期暴露光線下容易干擾約日節律（circadian rhythm），使用手機的時間越長，恐怕還會縮短你的壽命。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，該研究主要由美國巴克老化研究所主導，致力於延長人類壽命，是一家專門調查衰老疾病的醫學非營利組織。

眼睛是人體最長暴露外在環境的器官之一，相較其他器官，其免疫系統更為活躍。以往我們熟悉的病例表明，因糖尿病或其他疾病導致眼部病變存在密不可分的關係。根據世衛組織統計，全球至少390萬人因此失明。

然而，巴克研究人員發現，趨勢正逐漸逆向發展，眼睛幾乎影響人體內每一個細胞，「雙眼每天接收過量的光線刺激，最後可能引發悲劇性的後遺症。」

研究人員選擇壽命極短的蒼蠅進行實測，發現被關在黑暗中的蒼蠅比其他活得更久，且限制牠們覓食也能激活與眼部光感受器中的基因。

專家卡帕西(Pankaj Kapahi)提到，我們都覺得眼睛的功能只是負責提供視覺，直覺不會想到它有任何保護身體機能的作用。

「人體內每個細胞都按生理時鐘運作，以24小時為周期固定變化。」

然而，現代人的約日節律時常被打亂，生活壓力讓我們睡眠不足、3C產品導致眼部慢性病，特別是光源，是破壞這些循環的主要原因。