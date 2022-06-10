高壓電塔確認遷拆，背後仰賴不少藍綠民代奔波協助，民進黨立委江永昌透露完整方案。（江永昌提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和區福祥路與勝利路口的高壓電塔確認遷拆，預計下個月進入工程發包階段，可望2025年底完工，背後仰賴不少藍綠民代奔波協助，民進黨立委江永昌透露完整方案，表示經濟部已同意斥資3.6億，拆除火燒爆燃事故不斷的1號電塔。

該電塔設立逾30年設備老舊，與周圍民宅距離僅100公尺，去年12月密集發生3起爆炸火警事故，因此台電於當月13日召開說明會，初步規畫將電塔移至堤外高灘地，得和國產署、新北市高灘地工程管理處等土地管理機關協調，3年內就會完成電塔遷移。

地方藍綠民代為盡快促成遷移齊發聲，國民黨議員金瑞龍曾和市府及台電方面開會研討，民進黨立委江永昌也偕同民進黨議員張志豪、民進黨議員張維倩前往會勘。

江永昌透露，為將高壓電塔對民生影響降至最低，他除了邀集相關單位會勘共同研商遷移選址方案，也為了加速整體期程，不僅多次在立法院質詢經濟部長王美花、國營會、台電，也定期召開會議，追蹤台電遷移進度。

江永昌說，目前經濟部已同意斥資3.6億，拆除火燒爆燃事故不斷的1號電塔，同時將新的高壓電纜路線地下化，進行設備汰舊換新，同步拆除堤外的2號、3號電塔；並配合捷運萬大樹林線施工，在「堤外」新設距離民宅更遠的連接站，將當地安全、市容納入整體計畫內。

江永昌補充，最困難的還是在電塔遷移位置及工程直井選址的方案，不僅需考量到要遠離中和市民的生活區域，但也不得將風險轉嫁到其餘地區，同時也涉及國、市有土地協調，最終才在眾人努力下，確定拆除現有3座電塔，並移置1座電塔的方案。