Cosplay遇色淫師！1名女網友平時興趣是玩大尺度的Cosplay，日前她與1名攝影師約到摩鐵拍照，在對方的誘導下，一時意亂情迷與對方發生關係，事後查看照片還相當滿意，卻沒發現其中1張照片意外暴露「性交畫面」，男友發現後氣炸，將她的Cosplay服裝全都剪破，她則崩潰解釋真的只是意外。

該名女網友在「匿名公社」上發文表示，她平時玩大尺度Cosplay已5年，玩的過程結識如今男友，某次她在男友未跟著的情況下與攝影師約在摩鐵拍照，因一時氣氛不錯，意亂情迷之下與攝影師發生關係，她稱到了現場才得知對方「想拍較深入的」，床旁邊架了2台攝影機，發生關係時有戴保險套。

女網友玩大尺度的Cosplay，日前她與1名攝影師約到摩鐵拍照，一時意亂情迷與對方發生關係，其中1張照片還意外暴露「性交畫面」。（翻攝自「匿名公社」）

事後拍出的照片讓原PO很滿意，而其中1張她只顧著臉上表情，沒發現照片角落「性交畫面」意外露出，男友看到後氣炸，罵她花錢給別人X，日後更把她珍藏的Cosplay衣服全剪破並離開她，她無奈說「當初交往時就知道這是我的興趣也是兼職，為什麼現在卻因為這點而離開我，我也解釋那只是意外以後不會再犯了，為什麼就是不肯相信我？」

其他網友則留言「妳已經傷害他了，這種事情發生了，很難再信任，還是放下吧」、「出軌只有0次和無數次！對我來說，一次不忠，百次不用」、「只能說你的表現就完全不像是知道自己錯在哪，只是一直想檢討別人」、「回不去了⋯信任就像一面鏡子，即使拼在一起還是有裂痕，不完整了」、「興趣和兼職又不是跟攝影師性交」、「被分手不意外」。