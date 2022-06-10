歷經三任市長規畫的「台中巨蛋」成功孵蛋，由日本建築大師隈研吾建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所組成的台日建築師團隊獲選優勝廠商！九典聯合建築師事務所主持建築師程景煌，是全台唯一擁有參與台北大巨蛋與台中巨蛋「雙蛋」經驗的建築師，今（10）日受台中建築經營協會之邀，從台中巨蛋角度暢談建築創新思維。

根據台中市政府發布的最新進度，台中巨蛋的工程發包，預計6月底將會決標、若順利的話，預計7月進入評選、9月動工興建。

台中市建經協會理事長張家駿指出，台中巨蛋是結合台中都市紋理的獨特建築，融入台中大甲藺草編織特色，特別是近兩年籠罩全球的疫情，更讓建築界再次思考人應該如何使用空間，有別於傳統的封閉量體。

曾參與台北大巨蛋的程景煌表示，台中巨蛋可舉辦國際專業運動賽事，也能作為多功能藝文娛樂演唱表演場所，台中巨蛋設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，阿妹來唱跳《三天三夜》，不怕有震動問題。

程景煌指出，台中巨蛋正在招標，多家營造廠商有意參與這起重大工程，但有的廠商考量物價高漲、缺工、缺料等問題；廠商考量包括若一年後要採購建材，漲價風險高，但台中巨蛋是中台灣重要地標，廠商參與該項重大公共工程，不只是挑戰，也對廠商建立經典之作。

程景煌說，建築邁向生物智慧與循環體系新趨勢，針對大自然生物的起源、架構、自然環境、介面、演化，建築物其實就和大自然生物一樣，大自然的結構，就像是建築物的水電，自然環境就如同建築要開窗通風之效。

此外，介面就像是視覺、藝術品，建築也會像生物有生命週期，建材似生物可循環利用，近來興建的循環建築宅，即採用循環經濟來思考，運用在住宅的建材能依使用年限，就像構建也有生命時間。

「這些建材全部建檔，如果需要更換或老舊，可以立即換新或找到材料」，他強調，響應環保出現以租代購趨勢，用承租減少環境汙染，雖然成本不見得比買的低，提供家具的廠商，可另類思考打造更堅固的建材，如何更換配件，連家電、空調都可以循環利用。

程景煌進一步說明，買雖然有時候比租貴，但是可以實現使用者付費，對社會有貢獻，廠商會做出更耐用產品，而且拆解建材的思考，現在很多公共建設會用模具化或預鑄，融入低碳建築。

2000年從美國返台後進入九典建築，後來離開到遠雄建設參與台北大巨蛋，從動工興建到停工，程景煌透露，這一次有機緣和隈研吾建築都市設計事務所獲機緣商談後，理念不謀而合，共同成就台中巨蛋。

成立超過20年的九典聯合建築師事務所，因成功打造北投圖書館、台江國家公園、花博新生3館等知名場域而聲名大噪；程景煌曾參與台北大巨蛋，現在又投入台中巨蛋，是全台少見曾參與「雙蛋」經驗的建築師。

台中市重大公共建設「巨蛋」將成功孵蛋，程景煌分享循環經濟的運作模式，如何能成為減碳解方，從建築創新、建築永續節能的角度說明台中巨蛋設計案。

程景煌表示，台中是一座綠意盎然、有著舒適天氣可以讓市民無論日夜都享受公共空間的城市，台中巨蛋將會是一個關於創造連結的設計，是近兩年全球受疫情衝擊，讓建築界再次思考人應該如何使用空間，有別於傳統的封閉量體，台中巨蛋將以更為開放、可呼吸的建築，迎接未來生活形式的改變。