陽明大股東台灣港務公司今（10）日公告申報轉讓陽明股票8,000張，有效轉讓期間6月13日至7月12日，將是台灣港務公司今年第三次申報出售陽明，總計將賣出3.3萬張。
在預定轉讓持股後，台灣港務公司仍持有15.8938萬張，仍是陽明第三大股東，僅次於交通部的13.39％、國發基金的13.17％。
台灣港務公司分別於4月8日公告申報轉讓陽明1.5萬張、5月13日公告申報轉讓陽明1萬張，今日再公告申報轉讓8,000張。
陽明大股東台灣港務公司今（10）日公告申報轉讓陽明股票8,000張，有效轉讓期間6月13日至7月12日，將是台灣港務公司今年第三次申報出售陽明，總計將賣出3.3萬張。
在預定轉讓持股後，台灣港務公司仍持有15.8938萬張，仍是陽明第三大股東，僅次於交通部的13.39％、國發基金的13.17％。
台灣港務公司分別於4月8日公告申報轉讓陽明1.5萬張、5月13日公告申報轉讓陽明1萬張，今日再公告申報轉讓8,000張。
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