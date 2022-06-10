54歲南韓國民歌王金健模，在90年代曾創下專輯銷售量高達286萬張的金氏世界紀錄，近年更以綜藝節目《我家的熊孩子》再度爆紅。金健模在2019年和小他13歲的美女鋼琴家張智妍登記結婚，但新婚不到2個月就被爆出性侵醜聞；即便去年已被宣告無罪，金健模好友透露兩人早就分居了，已協議離婚。

據韓媒《xportnews》報導，國民歌王金健模51歲擺脫老光棍稱號，娶了美嬌娘還是鋼琴家的張智妍，兩人2019年登記結婚；好不容易克服年紀相差一輪多的問題，金健模卻在新婚不到2個月，還在籌備舉行婚禮的事宜，遭一名女子指控性侵，掀起軒然大波。

一名在酒店上班的女子透露，2016年金健模在酒店沙發上對她性侵得逞，過程中還扯她頭髮，逼她就範，讓她身心受到極大創傷；對此金健模嚴正否認，還反告該女誣告和名譽毀損。在長期官司訴訟下，直到2021年11月金健模才獲得清白，全案不起訴，但他的名聲早就跌落谷底。

據悉，金健模和張智妍為此事有許多爭執，甚至多次談到離婚，兩人身邊好友近期跳出來透露，他們去年就分居，各過各的生活，近日更談好離婚協議，預計下星期會辦好離婚手續，結束2年8個月的婚姻。而金健模的經紀公司，並未對此消息做出回應。