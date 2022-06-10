劍麟（2228）自結5月合併營收3.18億元，月增3.83％、年增13.76％；累計前五月合併營收16.94億元、年增7.95％。

劍麟表示，5月營收成長一方面受惠於品牌車廠在疫情走穩下逐步恢復生產動能，帶動旗下三大汽車安全零組件產品包括膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管、及電子動力輔助方向盤轉向系統零組件產品等的拉貨力道穩定增加，另一方面，展示架產品的出貨表現也有較4月及去年同期增加。

展望第二季，劍麟表示，雖4、5月分別受到清明連假、五一長假致使工作天數較少以及全球疫情蔓延、國際情勢動盪、晶片短缺、供應鏈長短料的因素影響，但受惠於各國政府積極推動行車安全相關法規，相關主動及被動式安全的應用已逐步列入品牌車廠的標準配備規格，包括ADAS系統、以及平均每車之安全氣囊數量提高等，使得每車安全規格配備的滲透率大幅提升，加上疫情解封在望，將有機會迎來一波主要客戶回補庫存的拉貨力道，創造劍麟三大汽車主力產品的銷售表現優於新車銷量市場的成長，且整體營運表現呈先蹲後跳的成長。