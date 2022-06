總統蔡英文應「民主聯盟基金會」(Alliance of Democracies, AoD)邀請,於「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)以「台灣:全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題發表視訊演說。

她表示,台灣非常樂意分享對抗威權勢力的經驗,也已經準備好深化與理念相近國家在所有共享利益領域的合作,共同捍衛民主世界的秩序及維持區域和平安全。儘管威脅與日俱增,台灣和烏克蘭一樣,不會屈服於壓力,決心捍衛國家和民主的生活方式。

蔡英文強調,貿易投資合作仍將是共同抵禦及因應威權主義的關鍵支柱。繼2018年公布「歐亞連結策略」之後,歐盟去年提出了「全球門戶」(Global Gateway) 計畫。台灣希望積極參與重大的連結策略,以支持優質基礎設施和投資,連結全球貨物、人民及服務。

此外,歐盟的「印太合作戰略」(EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)共同報告中誓言強化與台灣的合作,台灣已經準備好要在民主團結與革新,以及各種關鍵產業領域,成為歐洲不可或缺的夥伴。例如,在建立安全的全球供應鏈,以確保關鍵技術免遭威權剝削,台灣的高科技領域可扮演重要角色。