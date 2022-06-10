俄烏戰爭揭露國際政治的險惡情勢，台灣也被國際點名，難逃類似惡境。台灣國際研究學術圈認為更應善用民氣，拉近與烏克蘭的往來。

台灣大學社會科學院、臺灣歐洲聯盟中心，即邀請波蘭華沙大學國際關係學院、烏克蘭利沃夫大學國際關係學院，以「俄烏戰爭及其對印太區域秩序的影響」為題，10日晚間舉辦「臺灣-波蘭-烏克蘭直播跨國論壇」，從波蘭、烏克蘭及臺灣三個場景、三個視角、三方重量級學者，提出深入分析及觀察。

台灣大學社會科學院更利用此次跨國連線機會，與烏克蘭利沃夫大學國際關係學院線上簽署雙邊合作交流協議，由台大社會科學院長蘇宏達及沃夫大學國際關係學院長Markiyan Malskyy代表共同簽署，與波蘭華沙大學國際關係學院的雙邊合作協議，台大表示，也即將完成協商，有望於近期簽署。

蘇宏達表示，該協議的簽署將為兩校師生開啟雙邊交流的新篇章，為順利推動雙方交流，台灣大學國際處將補助烏克蘭學生來台機票費用，同時間社科院也積極尋求更多資源以提供獎學金，增加雙方交流。

「臺灣-波蘭-烏克蘭直播跨國論壇」的緣起，係因歐盟官方駐台單位-歐洲經貿辦事處長高哲夫居中引薦，希望臺灣與歐洲能在學術與學生交流上進一步推進雙邊合作，今年3月10日舉辦首屆三方論壇，促成台大社會科學院攜手臺灣歐洲聯盟中心與波蘭華沙大學國際關係學院、烏克蘭利沃夫大學國際關係學院的跨國合作網絡。