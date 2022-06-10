宏全國際（9939）10日公布自結5月合併營收23.18億元，年增14.67％，分別超過今年3月的21.2億元，及2019年5月的21.83億元，創單月歷史新高。宏全說，5月營收主要增長地區，包括東南亞今年5月營收年增逾五成，加上大陸部分廠因防疫封控限制令，陸續解除後，已恢復旺季出貨水準。

宏全累計今年前五月合併營收98.36億元，年增9.11％，也創下同期新高。

今年第二季已進入飲料的傳統旺季，法人預估接下來宏全營運仍可維持成長的趨勢，加上宏全在跨界跨業產品、本行本業產品，持續與客戶加深合作，透過宏全在台灣、大陸及東南亞各區工廠的扎根營運，將可提升公司整體營運效益。

宏全近年來在各地已持續導入智能智慧化製程，建置生產線後段的自動化包裝系統、自動搬運系統AGV、RGV，可將成品運送至自動倉儲入庫。

宏全2021年啟動生產執行系統（MES），並藉由先進排程系統，優化產線，整合設備資訊，可提升設備稼動管理、提升作業人員識別效率及節能人工作業、有效掌握全廠及時狀態（稼動指數、週期穩定指數、完工計量、良率等）等，藉以達到提升飲料包材自動化、生產智能化及產線利用效益。

宏全今年積極在各地擴增新據點及產線，如台灣自貿廠、大陸滁州二廠及漳州廠等；另也增加客戶訂單，藉以提升生產線稼動率。

宏全回顧今年第一季營收占比，分別為台灣廠 31％、大陸廠36％、東南亞廠32％，及非洲廠1％。宏全今年首季營收成長，主要受惠大陸廠營收年增一成，及東南亞廠營收年增四成。至於台灣廠營收減少一成的主因，主要為中港無菌飲料生產線，進行年度大保養所致。

宏全表示，今年首季獲利主要增長區域為東南亞廠。其中，印尼兩條無菌飲料新產線，分別於去年第三季及第四季投產，因而持續挹注今年首季營運成長新動能，預料今年第二季營運可望持續加溫。

尤其，東南亞各國疫情陸續緩解後，帶動當地飲料及包材銷售需求，讓旗下泰國、越南廠、柬埔寨廠、緬甸廠，及印尼廠的營運，均恢復正常，成為東南亞廠首季營運大幅增長的主因。