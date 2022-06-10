根據TVBS公布的蔡政府最新民調，總統蔡英文連任2年來的表現，有36%民眾表示滿意，滿意度也是她連任以來的低點，48%不滿意；至於行政院長蘇貞昌的表現，有34%民眾表示滿意，也是蘇貞昌擔任閣揆以來歷次調查的低點，53%不滿意。民進黨立委高嘉瑜坦言，民進黨如今在防疫上暴露出蠻多缺點，對執政黨是一個蠻大衝擊。

針對蔡英文蘇貞昌的滿意度創連，高嘉瑜10日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果在中重症及死亡率都創新高的情況下，民眾的滿意度一定不高。相較2年之前，蔡總統剛上任，跟現在來做比較，一開始民進黨在防疫的成果，確實有目共睹。但是到現在也暴露出蠻多缺點，對執政黨是一個蠻大的衝擊。但是台灣民眾相對還是理性，如果政府做得好，人民還是會在民調，或是各方面予以支持。

高嘉瑜接著指出，民調本來就是起起伏伏，過去民進黨執政，也有類似的狀況，後來也有把民調拉起來，也就是說，如何在執政的過程中，能夠表現出民進黨對這次防疫負責任的態度。民進黨要從這次的錯誤裡，看看有沒有辦法迅速檢討、修正，去減少傷亡及死亡。若能這樣做，民眾不會不給機會，但是如果眼看著這些死亡數字不斷增加，卻沒有作為，民調數字只會愈來愈差，這是民進黨自己要去檢討的地方。