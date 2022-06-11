美國對搭機入境者需附新冠採檢陰性證明的要求，有望自6月12日起解除。美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，拜登政府高階官員透露，預計11日就會由美國疾病管制中心（CDC）宣布，自美東時間12日凌晨0時1分起，搭機入境美國的旅客不必出具起飛前24小時內接受新冠採檢陰性證明。

入境美國旅客須附起飛採檢陰性的規定自2021年1月實施，而且在2021年11月還因Omicron變異株全球流行而收嚴，旅客不論疫苗施打狀況如何，採檢時效從起飛前3天內縮短為起飛前1天之內。

過去幾個月來，歐洲多國陸續解除這類規定，美國旅遊業遊說團體不斷呼籲美國政府解禁。透露消息的官員表示，「基於科學與資料顯示」，這項要求已不再有其必要。

這位不具名高階官員說，美國CDC將在解禁後每隔90天重新評估一次這項決策，屆時再決定是否要恢復，考量因素也包括最近確診數占比明顯增加的變異株Omicron兩個亞變異株BA.4和BA.5病例，倘若疫情又趨嚴重，CDC會毫不猶豫恢復這項規定。

這位官員說，拜登政府計畫與航空公司業者合作，確保這項新規銜接過程順暢，預料旅遊相關產業將十分樂見這項決策；但美國CDC仍將繼續建議旅客搭機之前接受任何形式的採檢，以策安全。