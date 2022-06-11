無關乎防疫保單巨額理賠，財務狀況原本就疲弱的三商美邦人壽，中華信評10日以其資本強度從普通等級轉向「弱至稍弱」等級，長期財務實力評等與發行體信用評等從「twA+」調降至 「twA」，相較台灣市場上的壽險同業，信評等級明顯偏低。

近日來信評機構忙於調整保險公司的評等，在三商美邦人壽之前的案例多肇因於防疫保單理賠過鉅、傷及資本；三商美邦人壽卻因股票投資表現太差，以及低於預期的有效保單價值（value of in-force，VIF）成長幅度，傷及資本強度！

中華信評認為，在不考量未來可能的資本強化計畫的前提下，三商美邦人壽的資本強度在未來兩年內恢復的可能性不高。這在評等展望轉為「負向」，已預告該公司資金結構與資本水準有，可能在市場持續波動的情況下進一步轉弱，未來一至二年間要達到穩定的獲利、並維持業務地位，通通是大挑戰。

中華信評指出，三商美邦人壽對元大台灣50單日反向1倍基金的曝險部位，自2021年起出現鉅額投資損失，截至2021年底時的未實現損失金額約新台幣70億元，且該公司在2022年第一季處置部分ETF 投資後，另有新台幣33億元的已實現淨損。預估要在2022年產生正數淨利的可能性「較低」。