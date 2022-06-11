59歲的中油公司員工江健興一直相信，在職期間腳踏實地累積的儲蓄，是老年生活的最大保障，所以，他每月固定提撥6％薪資至勞工退休金個人專戶。基於「勞工退休老本絕不能出任何差錯」的原則，他認為，勞退基金由政府統一操盤並保障最低收益，最能讓勞工安心。

江健興的另一個身分，是全國產業總工會（全產總）理事長，基於勞工團體應守護多數勞工權益的責任，他長年反對開放勞工退休金自選投資標的，「如果只讓勞工自負盈虧、沒有保證收益，全產總堅決反對！」

然而，同樣身為中油員工的全產總祕書長戴國榮，卻以個人身分對「開放勞退自選」表達支持，「我認為勞工應有自由選擇的權利，能自行決定要把勞工退休金自提的部分委託政府操作，或另外尋找投資標的。」

其實，從江健興與戴國榮兩位年齡相近、出身背景也很類似的工會幹部，對同一件事的看法竟如此南轅北轍，充分體現了支持與反對開放勞退自選的意見，過去十多年來是如何地激烈拉扯。

要求開放勞退自選的呼籲未曾消逝，且因勞保基金財務缺口嚴重、未來勢將破產的真實危機，讓民眾對於勞保老年給付可能縮水感到焦慮，進而更期待藉由增加勞退投資收益，提高退休所得替代率。

《今周刊》2018年委託世新大學知識經濟發展研究院進行的民調顯示，近8成民眾知道勞保基金面臨破產危機，71.9％民眾贊成在保留既有的政府操作模式外，開放勞工自選投資標的，其中，30到40歲之間的青年世代，支持自選的比率更超過8成。

今年5月，勞動部長許銘春主動對媒體表示，只要能優先保障勞工權益，她願意抱持開放態度討論勞退自選，並聽取各界意見。這是一向強調要替勞工把退休金「顧緊緊、攬牢牢」的她，首次對這項議題表達正面態度。

許銘春這次公開發言，可回溯至2020年底，勞動基金運用局爆出國內投資組操盤手不法炒股的重大弊案，再次讓社會反思勞工退休金全權交由政府管理的模式，是否符合勞工最大利益。有民眾在公共政策網路參與平台，發起「開放勞動基金有限度自選投資組合」倡議，獲得熱烈迴響，促使勞動部啟動勞退自選意願調查，並於今年3月公布結果。

在逾5千名參加勞退新制的受訪勞工當中，有43.4％贊成開放自選投資，比率最高；不贊成者占比19％，另有37.6％「沒有想法」；如果僅計算明確表達意見的勞工，贊成與反對者比例是懸殊的7比3。

《今周刊》六月初針對全體立法委員進行調查，回覆的65位立委當中，有54人支持開放勞退自選、3人反對、8人無意見，支持率83.1％。

而回應《今周刊》調查的立委，不分支持或反對，逾九成認為政府應嚴格篩選商品、對受託業者建立完整監管機制，是政府若想開放勞退自選，必須提前規畫的配套措施。

賦予勞工自主決定退休金投資方案，究竟是能確保老年經濟安全，還是讓養老金血本無歸，十多年來，正反雙方始終爭論不休，勞退自選政策也因此原地打轉。在限縮範圍內試辦，再就真實情況辯論利弊，或許是既能消除各方疑慮、又能確保大多數勞工權益的務實作法。