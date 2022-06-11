本土新冠肺炎疫情持續延燒，站在防疫第一線的除了消防救災、醫護人員外，基層員警也在第一線執行各項防疫勤務，同樣承受著高度染疫風險，值得國人大大按讚！再過幾天就是一年一度的警察節了（每年的6月15日），本周小花平台專題報導以警察這類高風險職業為題，帶領讀者一起來了解，如果你也是從事高風險職業，在面對生活中時時刻刻不確定風險時，比起一般常見的職業，需要「升級」加強保障？又該如何做好自身保險規劃？

職業風險係數愈高、保費愈貴

說到高風險職業，想當然耳，前述的醫護人員、消防員，也包含警察在內，在一項網路調查中，這3種職業高居網友票選最危險職業前3名，其餘像是記者、機組人員、超商店員、政治人物、運動員、藝人明星及司機駕駛等則分居最危險職業第4至10名。

根據金管會公布「台灣地區傷害保險個人職業分類表」，將職業危險程度分為6大類，並訂定不同等級的費率，以意外傷害險為例，不同職業等級直接影響保費高低，也就是等級愈高代表危險性愈高、保費也愈貴。

一般來說，警察投保意外傷害險，保費相對較高，其中交通警察被列為最危險的第4級，保費是一般上班族的2至2.5倍，但是如果從事刑事警察、特勤警察或是鎮暴警察等職位，警戒再升級，有很大的機會被保險公司列為「拒保」對象。

除了警察外，還有許多職業等級在第4至第6類的工作者，應該會感嘆自己需要花較多的成本才能買到跟別人一樣的保障，像是第4類職業等級包括：憲兵、交通警察、計程車司機、搬家工人等；第5類職業等級包括：刑警、高樓外部清潔工等；第6類職業等級危險性更高，包括：消防隊員、海巡人員、空勤人員、警務特勤人員等。