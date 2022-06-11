脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，根據107年癌症登記資料顯示，有24.3%肝癌是與脂肪性肝炎有關。臨床上認為，脂肪肝與飲食、環境以及個人體質絕對有關，主要原因是血流帶了過多的脂肪酸到肝臟，超過了肝細胞可以處理的負荷。國外研究指出，身體質量指數(BMI)數值越高，罹患脂肪肝的機率也越高。

常見造成脂肪肝的原因包括肥胖、高血壓、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，代謝症候群更是脂肪肝的高危險群。

●每天吃進「222保肝餐」 有助緩減肝臟負擔

聯安診所徐景宜營養師指出，尤其是代謝症候群患者，在飲食上更要有明確改善方針，包括減少攝取含有反式脂肪、酒精、高熱量、高油、高澱粉、人工糖份的食物與飲料，還要避免於晚間8點之後進食。

預防並防止脂肪肝惡化的飲食重點，在於：

◎兼顧2好：好油、好蛋白質；

◎做到2少：少碳水化合物、少糖；

◎吸收2高：高B群及高抗氧化食材。

以此3項重點原則，為自己準備每日的「222保肝餐」，營養師提出建議菜色：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

營養師強調，「222保肝餐」的菜色可以更替，只要把握222原則即可。同時，想要有效避免脂肪肝上身，並非完全不碰脂肪或純粹低脂，而是應該選擇優質的脂肪，如植物類的堅果或動物類的魚等，營養均衡才是護肝最重點。

●脂肪肝無有效藥物防治 延緩惡化有訣竅

由於脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺，同時目前脂肪肝沒有有效的治療藥物。根據研究顯示，最有效的脂肪肝治療方法，還是養成規律的生活型態或減輕體重：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

除了生活上避免成為脂肪肝患者之外，如果健檢發現脂肪肝，也千萬不要相信偏方。應先接受正規治療，遵照醫囑並且定期追蹤肝指數及腹部超音波，避免惡化導致肝硬化及肝癌的危險。徐景宜營養師也建議，及早健檢並為自己開立正確的飲食、運動等生活習慣，才能為自己找到長期有效的護肝良方。