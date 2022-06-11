紫紅色外皮、飄來天然果香、嚐起來味道酸甜的百香果，有很豐富的維生素A、C、鉀、鎂、膳食纖維等營養素。裡頭的小黑籽，是百香果膳食纖維的主要來源，其纖維含量是香蕉的3倍之多，吃兩顆就能獲得約3.2克的膳食纖維，對於纖維攝取不夠、腸道好菌不夠的人，不妨可以選擇百香果當主要水果來源。

●保護眼睛、視力外 也能保護皮膚

康寧醫院營養師陳詩婷表示，百香果的維生素A與C，可強化人體免疫系統，有助於提高對病毒的抵抗力；且維生素A還有維持上皮細胞正常分化的作用，除了能夠保護眼睛、視力之外，也能保護皮膚。

只是，百香果屬於含鉀量高的水果，每100公克就有200毫克的鉀離子，跟木瓜差不多，需要限鉀的腎臟病患應該節制吃；另外，腸胃功能不好的民眾，也不建議多吃，因為百香果的籽不好消化，過量食用會導致腸胃不適；糖尿病患也應節制，雖然百香果的升糖指數不高，過量食用仍會影響血糖穩定。

●如何挑選百香果？

百香果的挑選原則是選外皮顏色深，拿起來有重量，代表成熟度夠，裡頭果肉多，水分充足；如果外觀有皺紋，代表放置一段時間了，最好儘快吃完。