隨著國內疫情升溫，許多民眾在家防疫，長時間緊盯3C螢幕，面對工作壓力外，還須照顧孩子，容易處在焦慮緊繃的狀態，偏頭痛發作頻率增加。也有部分民眾在施打疫苗後，出現偏頭痛症狀加劇的後遺症，這些原先就有長期偏頭痛困擾的民眾，由於症狀惡化，一般止痛藥已無法有效緩解症狀，紛紛前往醫療院所求治更強的特效藥或是手術治療。

●長期偏頭痛患者打完疫苗後 復發機率高出2倍

打新冠疫苗會有偏頭痛的副作用嗎？整形外科暨偏頭痛治療權威醫師，同時也是國際偏頭痛手術醫學會在東亞地區唯一審核認證的正式活躍會員陳信宏指出，目前並無足夠數據能證明，不過確實有少量研究顯示，長期偏頭痛患者打完疫苗後偏頭痛的發作率比沒打疫苗的人高出2倍。

陳信宏醫師說明，臨床上長期偏頭痛患者的發生機率更是比一般人高，而偏頭痛的致病機轉至今在醫學界上仍沒有明確的定論，除了舊有的大腦頭痛機轉外，近年來發現神經傳導物質（CGRP）與偏頭痛有高度相關，還有因頭頸部的特定周邊神經長期受到壓迫，導致慢性發炎，使神經過度敏感進而引發偏頭痛。

●WHO將偏頭痛列為 全球前20大失能疾病之一

事實上，世界衛生組織（WHO）早已將偏頭痛列為全球前20大失能疾病之一，顯見偏頭痛問題不容忽視。據統計，台灣的偏頭痛盛行率約有10%，其中有1%是嚴重偏頭痛患者，而有偏頭痛困擾的人口之中又以女性居多，其發生率是男性的3倍。

陳信宏醫師表示，這是由於女性的荷爾蒙波動較頻繁，像是生理期、懷孕期間都會容易引發偏頭痛，其他還有氣溫變化、吹到冷風、特定食物或氣味、光的刺激等等致病因子，若民眾發現偏頭痛頻率提高，建議先至神經內科門診檢查，由醫師評估再進行治療，不建議自行服用過多止痛藥，以免藥物成癮。

至於部分患者因為嚴重偏頭痛，或者頭痛發生頻率過高，若經常服藥治療效果會遞減，也有部分患者無法忍受嚴重的藥物副作用，因此近年來多了針劑藥物注射，以及透過內視鏡方式針對前額、太陽穴、後頸部等部位的偏頭痛微創手術等新選擇，患者不妨多加向醫師探詢適合自己的治療方式。