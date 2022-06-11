當支撐過半營收的明星業務，獲利率日漸下滑時，身為公司經營者，你會選擇苦撐待變，還是重拾創業精神，再次出發？可成董事長洪水樹選擇後者，63歲時，帶領可成走上再次創業之路。

《財訊》分析，從積極面看，可成大膽揮刀，砍掉iPhone機殼業務後，不但手上有上千億元資金，還避過隨之而來的疫情衝擊和供應鏈動盪，華麗轉身；但，從現實面看，可成賣掉主力業務後，營收規模腰斬，外資拋售股票，讓可成股價遠低於淨值，公司業務和組織都必須做調整，尋找下一個成長動能。

再創業 瞄準高毛利率市場

「洪水樹想做什麼？」過去兩年一直是台灣企業圈的熱門話題。《財訊》報導指出，過去30年，洪水樹棄醫從商，把一家只會做鋁合金壓鑄製造的家族企業，變成蘋果、特斯拉倚重的全球金屬機構件製造商；因此，市場對他的下一步充滿好奇，也寄予厚望。

今年5月的股東會上，股東對洪水樹提出了兩個直接的問題：一、可成滿手現金，股東卻慘賠，怎麼看？二、公司未來三到五年的願景是什麼？原本十分低調的洪水樹，顯然有備而來，終於將兩年來的心路歷程和轉型計畫，娓娓道來。

接受《財訊》採訪時，洪水樹坦言，當初選擇出售泰州廠，關鍵原因在於，「2019年就看到許多徵兆，消費性電子大量商品化，壓縮獲利空間」。他說：「當初我們就預知將會有一段困難的時間，獲利營收都會面臨砍半的衝擊，但我們還是決定做了；出售泰州廠的業務，不是打不過人家，撤退，而是主動的選擇，我們選擇主動出擊。」

「我現在心情有點像再次創業。」洪水樹指出，因為全球政經環境的大變化，全球供應鏈重新組合。「大環境的變化大家看得見，因為政經環境大的改變，造成再全球化，整個供應鏈非常劇烈的重新組合……在這種供應鏈非常混亂的時候，我們受到的衝擊相對小很多，一個新的局面在展開的時候，我們站在分水嶺上面，有非常大的策略空間，要往什麼地方走 我們身上沒有包袱。」

「這兩三年，我們還沒走出低潮期，必須增加新的核心能力。」洪水樹對《財訊》說，但是可成過去30年累積的客戶基礎和產能還在，「今天，我們重新再次創業的出發點，是過去30年累積才能達成的；也許我們在不到10年的時間，就能以嶄新的姿態，建立一個非常有競爭力的整合平台。」