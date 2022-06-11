用餐後自覺腹部脹氣嚴重，可能是飲食習慣與飲食內容出了問題？美國加州內科醫師Elaine K. Luo指出，任何食物攝取過量、過急皆可能導致脹氣，包括蔬菜等富含纖維質的食物，應以適量食用為原則。另外，本身有胃部疾病、食物過敏病史，也應注意頻繁脹氣問題。

(圖/潮健康提供)

●吃飯為何老是胃脹氣？ 專家曝「6狀況」恐加重症狀

總的而言，Luo表示以下6種行為可能導致嚴重脹氣，民眾於用餐時應特別留意：

1. 吃過量纖維質。Luo說明，過往研究認為，高纖維食物對於腸道環境有正面影響，亦可避免肥胖、對心血管起到保護作用。然而，過量的纖維質卻可能導致腸胃難以消化，在胃部形成過多氣體。高纖食物包含豆類、全穀類、甘藍菜、水果如蘋果與橘子。在食用上述食物要特別注意份量。

2. 吃高脂肪食物。脂肪為健康飲食的重要組成部分，亦為人體主要能量來源。不過，脂肪也是最難消化的成分之一；Luo指出，脂肪容易延遲胃排空、導致胃脹氣發生。美國天普大學曾發布研究指稱，高脂肪的固體食物容易導致胃部疾病，包含頻繁的胃脹氣。

3. 吃飯速度過快。Luo表示，吃飯速度過快者會增加吞嚥的空氣量，導致更多氣體在腸胃道當中積聚。放慢進食速度可能有助減少胃脹氣問題。另外，邊吃飯邊談話，也會增加吞嚥空氣的機率上升。

4. 喝下過多飲料。Luo表明，在用餐時飲用過量的水或飲料，皆可能導致胃脹氣發生；尤其是含有二氧化碳的碳酸飲料或氣泡飲料，如汽水、可樂或氣泡水。碳酸氣體容易在腸胃道中累積並膨脹。即使是無色無味的氣泡水也可能導致嚴重胃脹氣。

5. 有胃部疾病史。Luo表示，有相關胃部疾病病史者，如胃食道逆流、胃潰瘍、胃穿孔、胃發炎等，進食時胃部容易產生不適感，進而導致脹氣機率增加。採取積極治療措施，可能有助減少胃脹氣的頻率，並避免火燒心、胃酸逆流等症狀出現。

6. 有食物過敏史。對於特定食物出現過敏現象、耐受性低，可能導致腸胃導產生過多的氣體。Luo指出，最容易使個人產生過敏症狀的食物為小麥或麩質。可透過日記記錄平時所吃下的食物，以釐清哪些食物容易造成脹氣。

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●哪些食物容易導致脹氣？ 6大食物避免攝取過量

除了改進飲食習慣，預先得知哪些食物容易導致胃脹氣，亦可避免身體不適的狀況出現。Luo列舉容易導致胃脹氣的食物如下：

1. 水果。如蘋果、橘子、水蜜桃、梨子。

2. 十字花科蔬菜。如花椰菜、綠花椰、羽衣甘藍。

3. 豆類。如大豆、毛豆、豌豆。

4. 乳製品。如牛奶、起司。

5. 全穀物。如全麥麵包、燕麥片。

6. 酒精類飲料。

Luo呼籲民眾，若改善飲食習慣、或已避免攝取上述食物，仍自覺脹氣難消、身體不適感加劇，應立即諮詢腸胃科醫師做治療。另外，過往有胃部或腸道疾病者，也應定期回診接受檢查，避免相關症狀再度復發、進而影響食慾。

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