星座運勢網站「星座巫師」分享，天秤座、天蠍座、射手座、巨蟹座的女人太會談戀愛，交往後會讓男人越陷越深，離不開她們的身邊。

▍第四名：天秤座

天秤女無論是否單身，隨時都充滿魅力，她們很會打扮、氣質好，又擅長社交，在男人眼中是女神般的人物，因此能和她們交往，對男人來說是值得炫耀的事情。天秤女很重視個人形象，因此交往後不會讓男人幻想破滅，反而會越來越深愛。

▍第三名：天蠍座

天蠍女對待他人態度比較冷淡，像個冰山美人一樣，能激發許多男人的征服慾，就算兩人順利交往，她們依然充滿神祕感，讓男人忍不住想要不斷探索，沒有感到厭煩的一天。天蠍女很懂得如何拿捏相處的分寸，不會太黏，又能適度表達深情，讓男人欲罷不能，交往後就離不開。

▍第二名：射手座

射手女喜歡多采多姿的生活，一刻都閒不下來，她們會用各種行程來排滿自己的時間，每天都非常充實、豐富，和她們交往將能看到這個世界的各種不同面向，每天都充滿新鮮感，因此能讓男人的心被緊緊抓住，兩人明明不是遠距離戀愛，卻讓男人時時刻刻都想要保持聯繫，深怕射手女跑掉。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹女溫柔又體貼，只要跟她們交往，就會立刻體會到那種上癮的感覺，她們像個可愛小動物，不但能激起男人的保護慾，還非常細心，能在精神方面給另一半強大的支柱，讓男人願意為她們在外打拚，努力賺錢，只要能看到她們的笑容，一切都值得了。