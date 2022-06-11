美國豪擲百億美元補貼，吸引台積電、三星和英特爾等晶圓廠進駐投資，以提振當地半導體研發和製造。一旦新廠落成，勢必有大量的半導體人才需求，對此英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）預估，未來五年需50000名受過培訓的半導體工程師。

2021年，台積電位於美國亞利桑那州的5奈米晶圓廠破土動工，爭取2024年投入量產，預計每月可生產2萬片的5奈米製程晶片，並創造2000個工作機會，但《日經亞洲》曾報導，台積電在美國遭遇艱鉅的人才招募戰，對手則是同於亞利桑那州設廠的英特爾。

美國亞利桑那州，台積電和英特爾兩大巨頭各於南北方展開工程，報導分析，英特爾擁有在地優勢，不僅是當地學生最想進入的企業之一，薪酬也較高。此外，台積電高工時和嚴謹的管理風格也讓求職者卻步。

台積電周三（8日）召開股東會，劉德音坦言美國建廠成本確實比預期高，但並非無法應付，同時他也承認，美國廠的人才招聘的確比台灣更加困難，但目前已步入正軌，有達到期望的人數。

而美國未來半導體人才需求究竟多大？季辛格今（10日）在推特（Twitter）轉貼美國普渡大學文章，直指未來5年需要50000名經培訓過的半導體工程師，才能應對如此壓倒性、急速增加的需求。