隸屬於台灣基督教長老教會的彰化基督教醫院，近日卻爆發「白色巨塔」風波，多位名醫「被離職」，先後出面指控背後主事者就是院長陳穆寬，引發軒然大波，如今更有一份長老教會發送的「彰基院長滿意度調查」瘋傳網路，對此長老教會10日晚間也緊急澄清遭冒名，將會追究法律責任。

彰基風暴延燒之際，近日有份「彰基院長滿意度調查」瘋傳網路，更屬名是「台灣基督長老教會總會」所進行的調查，長老教會也在晚間緊急出面澄清，並揚言追究冒用者法律責任。以下為長老教會聲明：

台灣基督長老教會總會聲明啟事

頃知悉近日有不法人士假冒「台灣基督長老教會總會」名義，透過網路問卷填表，進行「彰基院長滿意度調查」之事，特此嚴正聲明本會並無委託任何個人或單位進行上開調查，籲請各界切勿遭受蒙蔽。

就上開冒用台灣基督長老教會總會名義進行網路問卷填寫之違法行為，本會將依法追究相關責任。