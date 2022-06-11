網紅「波特王」（Potter King）日前和前東家槓上，9日他再拍片控訴前公司老闆「3大罪狀」，除了積欠酬勞、限制他每個月拍片的數量，還刪除他的臉書PO文，對此，前老闆Mars火星叔叔今（10日）晚間也開說明會澄清。

Mars提到，跟財務確診過，確實有延誤過4次的款項，不過都在收到錢後一併結清，波特王該拿的都拿到了，「他現在拿回了3千多萬，加上公司之前幫他買的房子，傢俱、家電、小到連濾水器，都是公司用資源幫他取得的。」

另外，而Mars也踢爆波特王有近8百萬的額外收入沒有回報給公司，還不讓公司內部人員登入帳號，讓Mars驚呼原來都是為了錢：「他已經預謀很久了，只是一直找藉口跟我們鬧翻，律師函裡面也有說，他什麼都不要，就只要YouTube帳號，不就是為了錢嗎？」

Mars坦言原本不想把事情鬧大，但他最近收太多網友的「死亡威脅」，才決定出面說話。Mars強調，講出這些都有證據，如果對方要繼續下去，他也會堅持到底，「要當面對質我也不怕。」雙方各說各話，讓外界霧裡看花。