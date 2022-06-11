大陸海關總署10日晚間無預警宣布，全面禁止台灣石斑魚進口，農委會晚間緊急視訊回應，痛批大陸未走國際規範，不該片面禁止，但被不少網友狂噓，認為該先做好把關，更酸國軍與「817」又要破費了。

大陸海關總署動植物檢疫司，今天發文稱多次從台灣輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫、土黴素等禁用藥物，依據相關法規，要求各海關自6月13日起暫停台灣石斑魚的輸入。農委會晚間聲明反駁，指中國大陸身為國際的一份子，應要遵守國際規範，我方會再次提供完整科學證據，請中國大陸依國際規範辦理。

消息曝光後，不少鄉民開酸：「國軍要加菜啦」、「要號召全民吃石斑了嗎」、「石斑太貴，這個我不行」、「死忠仔還不快掏出錢包」、「吃石斑護台灣」、「覺青吃起來」、「國軍會花大錢買石斑嗎，餐費不夠付吧XD」、「明天記者會會不會直接放石斑魚在桌上」。

也有人認為農委會應該說明清楚，到底石斑魚中有沒有含禁藥：「農委會應該先檢查石斑魚吧...」、「之前黑心鳳梨還不夠丟臉嗎」、「之前鳳梨跟釋迦不是要去跟WTO申訴，有沒有下文啊」、「可以先確保好台灣農產品質嗎」、「有沒有孔雀石綠 要說清楚吧 用禁藥誰敢買」。