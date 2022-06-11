德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天報導，全球第5大武器出口國德國計劃修訂軍武出口規定，以更加簡易武裝烏克蘭等民主國家，卻增加對獨裁國家出售武器的難度。

「明鏡周刊」表示，這項新的指引是由德國經濟部起草，因德國延宕對烏克蘭供應重型武器對抗俄羅斯侵略，遭致反對派、盟友和基輔批評而有此舉。

「明鏡周刊」指出，這些將被納入新武器出口法的指引，將著重在接收國家國內、外政策的具體行動上，而非這些武器是否可能被用來侵犯人權的更廣泛問題。

掌握德國聯合政府經濟和外交事務的綠黨（Greens）國會高層布魯格（Agnieszka Brugger）告訴「明鏡周刊」，這將導致共享「和平、西方價值」的國家受到較少限制。

德國經濟部未立即回應置評的要求。

俄羅斯2月底入侵烏克蘭迄今，德國一直是對烏克蘭最大的武器供應國之一，但因遲緩供應烏克蘭所稱需要的重武器以扭轉戰爭局面而遭批。

德國軍火產業向來以潛艦、戰車、防空武器和手槍出名，主要買家為沙烏地阿拉伯、卡達和埃及。（譯者：徐睿承）1110611