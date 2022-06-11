染疫者遺體是否要在24小時內火化，也引發議論，衛福部長陳時中先說沒要求，隨後改口希望要在24小時內火化。資深媒體人黃創夏指出，若陳時中參選台北市長，確診死亡者24小時火化這件事，恐將重創陳時中和民進黨選情。

黃創夏10日在政論節目《新聞面對面》中表示，確診死亡者24小時內火化，其實很多人可以理解，因為那時看到國外的疫情，大家會害怕。如果陳時中是一個很誠懇的防疫指揮官就算了，但陳時中6月2日到6月8日那幾天所講的話翻來覆去，比如很多確診死亡者在24小時內被火化了，陳時中卻完全沒有去在乎死亡者家屬的情緒，所以這件事對陳時中的傷害很大。

黃創夏認為，養生送死是人倫之大事，尤其是在中南部，更是非常在乎這件事。因此，2022年地方選舉，若陳時中真的成為民進黨的「領頭羊」，確診死亡者24小時內被火化這件事，不但會影響到他在台北市的選舉，甚至會影響民進黨在全台灣的選舉，會被24小時火化的態度，造成重大傷害。

另外，針對中和2歲男童「恩恩」確診發高燒延誤就醫案，陳時中稱，1922是發包委託民間經營，不具公權力。黃創夏指出，1922這件事為什麼讓大家那麼錯愕，就是因為在緊急救護時，最需要單一窗口，而且我們相信政府、相信這個國家是很有誠意的，一通電話，政府就幫你解決了，如今卻說，1922沒有公權力。讓他不禁質疑，陳時中被給予這麼大的一個權力，他到底有沒有把整個資源動起來，兩年多的超前部署，卻成這個樣子，這件事對陳時中而言是大扣分。