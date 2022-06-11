美國公布通貨膨脹數據超過預期，恐引發進一步緊縮貨幣措施，華爾街股市今天重挫。
道瓊工業指數終場下跌880.00點，或2.73%，收在31392.79點。
標準普爾500指數下跌116.96點，或2.91%，收在3900.86點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌414.21點，或3.52%，收在11340.02點。
費城半導體指數下跌105.814點，或3.60%，收在2831.976點。
標準普爾500和那斯達克指數創1月21日以來最大單週跌幅。（譯者：徐睿承）1110611
美國公布通貨膨脹數據超過預期，恐引發進一步緊縮貨幣措施，華爾街股市今天重挫。
道瓊工業指數終場下跌880.00點，或2.73%，收在31392.79點。
標準普爾500指數下跌116.96點，或2.91%，收在3900.86點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌414.21點，或3.52%，收在11340.02點。
費城半導體指數下跌105.814點，或3.60%，收在2831.976點。
標準普爾500和那斯達克指數創1月21日以來最大單週跌幅。（譯者：徐睿承）1110611
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