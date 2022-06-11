全球最大延展實境（XR）展覽之一法國新影像藝術節10日公布得獎名單，金馬導演王登鈺虛擬實境（VR）作品「紅尾巴Ep.1」榮獲評審團「特別提及獎」。

榮獲新影像藝術節（NewImages Festival）「特別提及獎」（Special Mention）的「紅尾巴Ep.1」集結台灣一流影視創作人才，為金馬最佳動畫短片「金魚」導演王登鈺首度執導VR電影，技術總監全明遠打造迷人VR空間，與台灣Funique VR、零壹製作團隊聯手，歷時兩年，打造動人的神秘歷險記。

故事中少年為了追尋空中飄來的紅尾巴，來到一座奇幻城市，探險過程驚心動魄，直到找出紅尾巴的秘密。這也是繼黃心健兩年前以「失身記2.0」奪下「金頭顯獎」後，台灣導演再度揚名歐陸XR最高殿堂。

評審團認為本片的美術質感及奇幻氣氛很吸引人，實拍逐格動畫極為細緻，是VR電影的一大突破。

評審團代表葛德斯（Priscila Guedes）向中央社表示，頒發特別獎是因為在這部作品中看到了非常強的潛力。

她指出，VR創作有許多技術限制以及選擇必須要做，「評審都被作品選擇的美感與故事迷住…這些選擇讓我們感動，也啟發了我們未來的計畫」。

葛德斯說：「設立獎項就是想要鼓勵並賦予這些選擇力量，不僅是敘事，還有VR環境的呈現。我們很喜歡作品的色調、質感、動作，當然也包括敘事。能在市場上看到這樣美的企畫是種幸事[，我們的觀眾需要看到這樣美好的作品。」

人在台灣的導演王登鈺在得知獲獎後接受中央社電訪表示，「兩年來辛苦大家了，能得這個獎對我們是很大的鼓勵」。他表示在技術的限制下，導演能做的只有發想跟監督，「最大功臣還是屬於技術人員」。

「第一次踏入VR領域就得獎，我感到很榮幸，也很幸運可以跟這群人合作，團隊可謂一時之選」。他也透露「紅尾巴」完整版上週剛完成，屆時少年冒險與紅尾巴的真相，將帶給影迷意想不到的震撼，預定於2022高雄電影節首映，並盼參與威尼斯影展。

此外，高雄電影節與新影像藝術節有長期駐村交流計畫。法國新影像藝術節今晚閉幕暨頒獎典禮同時宣布第4屆台灣VR駐村計畫得主，為法國VR製作公司Tamanoir VR作品Shift: The Inner Journey。兩位專精於光達掃描與動畫設計的導演戴尼斯（Léon Denis）、瑞加（Dorian Rigal）預計於2023年前往高雄駁二駐村。

高雄市電影館VR FILM LAB計劃統籌洪珷告訴記者，希望法國駐村團隊來到台灣後，可以跟台灣團隊摩擦出更多火花。

即將來台駐村的藝術家瑞加告訴中央社，Shift是年輕族群間很熱門的概念，也就是透過想像抵達另一個地方。他本身也是建築師，且久聞台北101大名，「對我們來說，在台灣駐村，就已經是前往與西方文化與想像截然不同體驗的旅程」。

他也聽聞台灣的自由與開放，「這是我們啟動計畫很好的起點，因為我們想認識人、盡情分享、自由探索、自由地在街上和大自然中漫步，這對我們是很棒的機會」。

台灣今年共有4部影片入圍主競賽單元，除「紅尾巴Ep.1」獲得大獎，同樣由高雄市電影館支持的「女海盜：成名之路」、赤兔影像與高雄市政府共同出品的「海影城事」，以及文策院、HTC VIVE ORIGINALS和旋轉犀牛原創設計合作的「病玫瑰」，4部VR原創皆讓業界驚艷。

法國新影像藝術節創於2018年，是法國規模最大的沈浸式技術節。主競賽獎項致力於挖掘世界上的VR、AR與人頭錄音等沈浸式藝術作品，鼓勵創新形式或敘事的創作潮流，透過科技衍生出各種影音創作，是全球專注新科技電影的領導展覽品牌。（編輯：周永捷）1110611