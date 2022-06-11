每個孩子都是父母的心頭寶，一名媽媽分享自己第四個孩子，在5個月大時不小心從床上摔下來，最後不幸離世。台大醫院婦產科醫師施景中則透露，這對夫妻很傷心，但卻沒有因此頹廢，反而堅決要將孩子生回來，後來在離世寶寶2歲生日的時候，孕婦再度懷孕，孕婦的丈夫甚至還夢到孩子說「我就要回去找你們了！」最後孩子也順利出生，一連串的巧合也引起網友熱議，不少人感動到泛淚。

施景中昨在臉書發文分享，今年三月他到竹北生醫分院看診時，遇到了一位住在桃園的孕婦，因為掛不到他在總院的門診，因此特別跑到竹北來看診，而這位孕婦已是第五胎，前面生的幾個小孩都是剖腹產，理論上這胎屬於植入性胎盤的機會大約1/2至2/3，但他看了超音波認為這應該不是。

施景中透露，孕婦的第四個孩子在5個月大時不慎從床上摔下來，當時他們焦急帶著孩子就醫，但最後在醫師的勸說下放手，但也因為這次送孩子就醫的狀況，讓他們發現台灣的救護車幾乎都是為了成人而設計，因此在轉送孩子就醫的過程中，為了配合運送嬰兒床而耽誤了時間，因此孕婦的丈夫想捐一台嬰幼兒專用的救護車給醫院，孕婦丈夫的事業在當時跌到了谷底，但卻始終對這個心願念念不忘。

施景中指出，這位孕婦其實生下第四個孩子就結紮了，但在失去孩子以後又跑回醫院接通了輸卵管，且即便他告知對方「接通也不代表能順利懷孕，文獻都建議這樣的狀況可以直接做試管嬰兒。」對方仍堅持要自然懷孕，讓他很好奇背後的原因，對此，那位孕婦溫柔地說「我們是很想他，但是如果是做試管，回來的也不知道是不是他。現在我把門重新打開來，他想回來就自己會找到路。」

施景中表示，寶寶離世滿2年的時候，孕婦懷孕了。而幾天前孕婦的老公還夢到寶寶跟他說「再過一周左右，我就要回去找你們了。」本以為是日有所思、夜有所夢，因為現在就生其實有點早。沒想到，昨天的半夜孕婦突然開始陣痛，全家急忙跑到台大醫院來找他幫忙接生，而胎兒也順利出生，非常健康，那位孕婦的先生也說「今天是我和我太太的生日（同一天），這小孩是老天給我最好的生日禮物了。」

施景中也說，這個孕婦平常都是自己帶小孩，所以每次來看診都要全家出動，聽到他們分享前一胎不幸的遭遇，但他們沒有因為自己的不幸而詛咒別人的人生，反而在事業的低潮下，發了一個很大的善願。而這一連串的巧合，不管大家信或不信，但他是相信了。

貼文引起網友熱議，「好感人，雞皮疙瘩都起來了」、「一切都是冥冥之中的安排」、「看完眼眶泛淚，孩子真的找到路回家了」、「看到一半，全身起雞皮疙瘩」、「真的好感動，最棒的禮物」。