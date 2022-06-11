加拿大籍華人偶像歌手吳亦凡，原先在大陸演藝圈發展得順風順水，卻在2021年爆出涉嫌性侵被捕，關押在北京朝陽監獄，事發後他形象全毀，演藝事業慘遭全面封殺，傳出昨天(6/10)吳亦凡的官司已在北京開庭，除了性侵案，還多了聚眾淫亂罪行，將擇期宣判結果。

吳亦凡去年8月遭大陸網紅都美竹踢爆劈腿多女、酒桌選妃，甚至誘騙性侵未成年少女，吳亦凡為此發表多次聲明反駁，但仍止不住「災情」，最後由北京市公安局朝陽分局證實，吳亦凡因涉嫌性侵，並被依法刑事拘留羈押。

吳亦凡案件採取不公開開庭審理方式。(達志提供)

吳亦凡被捕後，至今已消失10個月之久，事後他在大陸境內包含微博、工作室官方微博等帳號全遭到註銷，連音樂平台也將他的作品全面下架，其他的社群帳號則是停止更新許久，但今年5月，吳亦凡的官方推特被網友發現悄悄更新，不但換了大頭貼，還將背景照換成了藍天白雲圖案，本以為他低調出獄，但他的推特更新不到一天，被發現帳號遭刪除，動態也全消失，僅剩截圖在網路上流傳。

北京法院官方微博公布於本月10號開庭審理吳亦凡案，除了強姦罪外，還多了聚眾淫亂罪行。(翻攝自京法網事微博)

如今吳亦凡在法院方面有了新進度，本月10號深夜，北京法院官方微博發布了消息，透露吳亦凡性侵、聚眾淫亂一案，在當天由北京朝陽區人民法院依法一審開庭，但考量涉及被害人隱私，因此全案採不公開審理方式進行，至於結果，法庭將擇期宣判。事實上，吳亦凡早前僅被報導涉性侵，如今法院表明他身上多了聚眾淫亂罪行，引發外界震驚，網友們憤怒至極，紛紛要求法院對他依法嚴懲。