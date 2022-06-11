臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

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國內昨日（10）新增68311例本土個案，以及213例染疫死亡，單日死亡個案連3日創新高，引發民眾恐慌。總統蔡英文昨日與行政院院長蘇貞昌到基隆參加「2022城市博覽會」的開幕，蔡稱基隆疫情走過了5月18號的最高峰，已逐漸下降趨緩，疫情後的新生活將從基隆開始。此文遭大批憤怒網友灌爆，有人更直言：「每天死那麼多人還有心情走秀，怎不去火葬場看看。」

蔡英文昨日在臉書發文表示，基隆的疫情，走過了5月18號的最高峰，在過去20幾天，已經逐漸下降趨緩，並且持續收斂當中。9日和10日的確診數，都降到1000例以下，截至當日已連續4天，是台灣本島確診數第3低的城市。她當天和蘇貞昌、林右昌一起參加「2022城市博覽會」的開幕。

蔡英文指出，這場博覽會能夠順利舉辦，正展現林市長以及所有基隆市民，在防疫上團結努力的成果。她盼這場博覽會，可以是疫後新生活的起點，不分中央地方、不分政府民間，大家持續團結努力，一起走過疫情挑戰，為台灣的進步發展，開創更多美好的起點。蔡更強調：「疫情後的新生活，將從基隆開始，邀請大家來一趟基隆，一起深入認識台灣的起點城市。」

此文有超過2200則留言，截至發稿時間幾乎一面倒都是批評聲浪。網友紛紛表示：「每天死那麼多人還有心情走秀，怎不去火葬場看看」「應去急診室、火葬場、殯儀館視察才對」、「每天死幾百人還在做秀？」「醫護基層在忙防疫，總統在忙基隆選舉布局，真棒」、「7月準備終止疫情，選舉要開始囉！」「71天，2944人往生，你們日子完全不受影響！總統的民調滿意度36%，還是太高了」、「當您覺得疫情趨緩時，有沒有想過5歲以下沒有疫苗可打的孩子們？到底要犧牲多少孩子才能達到共存的意義？為何我們要生孩子來讓他們死亡？」