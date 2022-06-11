超馬好手林義傑因涉嫌向影視業者違法包攬他人訴訟罪約談到案，偵訊後以20萬元交保。林義傑9日凌晨在臉書PO文重申，沒有違法，他做正義的事，卻遭政府「查水錶」，對此律師呂秋遠在臉書3點分析，認林義傑為應該反省自己「為何從超馬好手，變成一路走」。

呂秋遠在臉書發文寫下，他無意判斷林義傑的行為究竟有沒有罪，因為他不是承辦律師，對於案情沒有檢察官了解，但檢察官所認定的事實是，林義傑在2021年7月，成立了「真相智財顧問有限公司」，從成立公司開始，他們就去取得國外的電影公司影片代理權，再自己大量上傳影片片源到分享網站，民眾看到以後，下載轉傳（BT，下載時同時散佈），再對民眾提告，讓民眾跟電影公司和解，取得和解金以後抽成。成立不到一年，已經提告上千件。

林義傑等人的行為，違反了律師法的「無律師證書，意圖營利辦理訴訟案件」罪，以及「包攬他人訴訟罪」，呂秋遠表示，我們國家法律規定，只有律師才能幫不特定人打訴訟，林義傑不是律師，所以不能當國外版權公司的代理人提告，而且不是律師身份，就不能替不特定人進行訴訟程序，取得和解金分成。

針對林義傑提出的質疑點有三：第一，他是「在做正義的事」，第二，為什麼我本來是證人，後來變成被告？程序有問題！第三，想查水錶就查吧！

坦白說，這樣的抗辯其實很蒼白無力，不如不要說。他做了一些簡單的分析：

1.這一點都不正義好嗎？真相公司去年跟威視與甲上公司簽約，可以網蒐下載影片的民眾，也就是抓盜版，表面上是很正義，但是，怎麼可以把自己取得授權的影片，自己上傳讓大家下載，再去告人家？

如果授權的公司同意他們這麼作，授權公司本身就會有問題了，遑論他們只是代理抓盜版的民眾而已。民眾下載盜版，有違法重製的問題，固然應該檢討，但是他們把影片傳到下載點，讓民眾下載，再去提告取得和解金，難道這樣就是正義的嗎？再者，處理訴訟，根據法律規定，就是只有律師能作，林義傑沒有律師執照，為什麼可以替別人提告、伸張正義？

2.證人變成被告，是很常見的，這一切都要怪他自己。因為公司負責人是許仁泰，不是他。檢方一開始一定會先以被告身分，傳喚公司負責人，許仁泰肯定大聲喊冤，說他自己只是人頭，林義傑才是實際負責人。檢方不知道許仁泰是不是為了故意脫罪才這麼說，只能先以證人身分傳喚這個跟本案看起來沒關係的人，因為證人不能說謊（被告可以），不然有偽證罪的問題，所以林義傑只能說實話，承認自己是實際負責人。林義傑承認以後，當然就會變成被告，這有什麼好質疑的？

我倒是想問，為什麼經營正正當當的公司，要找別人當人頭？大家不是都會希望自己可以當賺錢的正義使者嗎？你說說看、你說說看啊？

3.查水錶？這年頭只要是批評政府，犯法被抓，就要說政府查水錶嗎？這件事才剛開始偵辦，日後法院有可能判無罪，也可能認定有罪。在檢方偵辦時，就急著說這是查水錶，那麼意思是說，只要罵政府，之後就取得無敵星星，怎麼犯法都無所謂，否則就是查水錶嗎？

呂秋遠說：「一開始，沒人在講他的國民黨文傳會義務副主委身份，把政治帶進司法，除了破壞司法信譽，能還給自己什麼清白？就事論事，說明自己為什麼要借人頭經營公司、有沒有提供下載影片給民眾，再去告對方，這樣很難嗎？」

呂秋遠總結，違反著作權法，本來就是不對的，想看影片就要尊重原始創作人，但不是律師卻想要代理訴訟、提供影片讓別人下載再提告，獲取和解金，讓民眾看一部片就要付5、6萬元，「是不是該反省自己，為什麼會從超馬好手，變成一路好走？」