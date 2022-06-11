預售屋實價登錄申報案件常見錯誤樣態表。（台中市政府提供）

實價登錄新制在今年7月1日施行後，將預售屋全面納入申報範圍，台中市清水地政事務所推出「預售屋實價登錄申報案件常見錯誤樣態表」創新服務，讓申報義務人更清楚了解預售屋實價登錄申報書申報內容，逐一就申報系統操作及紙本書表畫面予以提醒，減少申報錯誤及受處罰鍰情形發生。

地政局長吳存金說，實價登錄申報資訊提供各界快速查詢不動產市場交易行情，足見實價登錄申報資訊正確性的重要。預售屋實價登錄申報義務人為銷售預售屋者或不動產經紀業，清水地政事務彙整預售屋實價登錄申報案件常見錯誤並製作錯誤樣態一覽表，使申報義務人得以正確填載實價登錄申報書各欄位資訊，提高正確性與完整性。

吳存金指出，內政部為促進預售屋交易資訊更透明、即時、正確，並遏止預售屋交易炒作或哄抬預售屋價格，健全市場發展，今年7月1日施行實價登錄2.0新制，修法重點包括成交資訊門牌地號完整揭露、預售屋全面納管限時申報、紅單交易納管杜絕炒作、預售屋定型化契約事先備查、增訂主管機關查核權及加重屢不改正罰則等。

清水地政事務所主任吳志偉說，轄區近年在各項交通建設與商圈效益加持下，不動產交易十分熱絡，以預售屋成交資訊申報件數為例，截至今年4月底，已受理7727件，受理件數為台中市前三。

清水地所推出「預售屋實價登錄申報案件常見錯誤樣態表」，可減少申報義務人申報錯誤及受處罰鍰情形發生，也讓社會大眾快速查詢不動產市場交易行情；另外，亦減少承辦同仁重複說明所耗費的時間及人力，歡迎各界踴躍索取，也提醒民眾疫情期間，一定要戴好口罩，落實相關防疫措施。

預售屋樣態表