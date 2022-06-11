Atkinson met with Charlotte Hornets officials — including owner Michael Jordan — on Wednesday and the franchise has decided on the former Nets coach as its new head coach, sources said. Atkinson brings development and defensive structure to a young and talented roster. https://t.co/MqlwGJxzz9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 10, 2022

看來勇士助理教練確實成為其他球隊找尋新任總教練的最佳人選！繼麥克布朗即將成為國王新主帥，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日爆料，勇士助教艾金生即將接任黃蜂總教練職位，雙方也將簽下一份4年的總教練合約。

先前就已傳出艾金生將跟黃蜂老闆喬丹面試，結果雙方在9日完成當面會談，黃蜂隨即決定將找來艾金生擔任新總教練，黃蜂招募曾任籃網主帥的艾金生當作新總教練的主因，在於他向來擅長針對年輕且具天賦球員發展與建立防守觀念。

艾金生的NBA執教生涯從2008年擔任尼克助教開始，隨後當過老鷹助教，2016到2020年期間出任籃網總教練，當時也帶過林書豪，留下118勝190敗、勝率3成83執教戰績，上季轉任快艇助教，本季則是加入勇士成為助理教練之一。

只是勇士教練團成為幾乎成為其他球隊爭相招募成為總教練的對象，麥克布朗本來就要等到勇士打完總冠軍賽，就要直接宣告成為國王新主帥，現在又多了一個艾金生在勇士本季結束後成為黃蜂新主帥，只能說勇士總教練科爾挑選助教眼光很好。