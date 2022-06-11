氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「滯留鋒」影響，有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」發生的機率，應注意氣象局特報；明(12)日「滯留鋒」逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，需注意；明晚起天氣好轉，降雨停歇。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下週一、二(13、14日)「西南季風」偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、「熱如盛夏」，花東則有「焚風」現象，應注意極端高溫(36度以上)的出現；迎風面中南部則有局部短暫陣雨，山區午後亦有局部陣雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下週三(15日)「滯留鋒」南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨。下週四、五(16、17日)「滯留鋒」再向北移，「太平洋高壓」並未增強西伸，反而南方水氣增多，大氣很不穩定，有利強對流發展，尤其以午後機率高於其他時間，仍為多雨的型態，需持續觀察。